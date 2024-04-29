ГУР: Telegram заблокировал украинские чат-боты для передачи данных, в частности єВорог
Руководство Telegram заблокировало ряд официальных чат-ботов Украины, благодаря которым украинцы могли передавать Силам обороны и разведки данные о российских оккупантах. Главное управление разведки подтвердило информацию.
Разведчики заявили, что 28 апреля руководство платформы Telegram "необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, противодействовавших военной агрессии России против Украины".
Среди заблокированных – "Главный бот разведки".
"Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", – добавили в ГУР.
Кроме того, не работают и чат-боты СБУ и ПВО для отслеживания вражеских дронов и ракет, а также есть Враг. Последний не открывается и через приложение "Действие".
В то же время в разведке предупредили, что россияне создают боты с похожими названиями и призывали не посылать на них персональные данные.
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- 7 марта нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что у комитета ВР по вопросам свободы слова нет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться.
- 21 марта в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.
- 25 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу о проверке Telegram и каналов в нем. В настоящее время ведомство не ответило.
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