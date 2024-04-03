ГУР: Во время ударов по Татарстану и Нижнекамску западное оружие не использовалось

Андрей Юсов не стал уточнять, каким именно вооружением были нанесены удары по российским объектам

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина не использовала оружие иностранного производства во время ударов по Татарстану и Нижнекамску 2 апреля. Об этом в комментарии Радио Свободе рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт", – сказал он, отметив, что официально ГУР не станет подтверждать или опровергать причастность к ударам внутри России.

Отвечая на вопрос, чем именно были нанесены удары по военным заводам страны-агрессора, Юсов сказал: "Украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается очень динамично".

"Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там применяются. Когда будет возможность, мы это сможем подробнее увидеть и проговорить", – высказался представитель ГУР.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР. Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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