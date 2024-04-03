ГУР: Під час ударів по Татарстану та Нижньокамську західна зброя не використовувалась

Андрій Юсов не став уточнювати, яким саме озброєнням було завдано ударів по російських об'єктах

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна не використовувала зброї іноземного виробництва під час ударів по Татарстану та Нижньокамську 2 квітня. Про це у коментарі Радіо Свободі розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", – сказав він, зазначивши, що офіційно ГУР не стане підтверджувати або спростовувати свою причетність до ударів всередині Росії.

Відповідаючи на запитання, чим саме було завдано ударів по військових заводах країни-агресора, Юсов сказав: "Українська галузь безпілотних літальних апаратів розвивається дуже динамічно".

"Звичайно, всі сучасні технології, які є у світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності й точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити", – висловився представник ГУР.

Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР. Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

Читайте також: ООН засудила удар по "цивільній інфраструктурі" у Татарстані. Там було атаковано завод дронів