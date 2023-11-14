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"Гутерриш не заслуживает быть главой ООН": МИД Израиля раскритиковал позицию Генсекретаря

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14.11.2023, 18:56
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш недостоин возглавлять эту глобальную организацию, отметив, что он не сделал достаточно для осуждения боевиков группировки Хамас. Об этом передает агентство Reuters.

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Его комментарии на пресс-конференции в здании ООН в Женеве свидетельствуют об усилении критики Израиля в адрес всемирной организации в ту же неделю, когда она оплакивала убийство более 100 своих сотрудников в Газе, отметило агентство.

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"Гутерриш не заслуживает быть главой ООН. Я думаю, что он, как и все свободные нации, должен четко и громко сказать: освободите Газу от ХАМАСа. Все говорят, что ХАМАС хуже ИГИЛ. Почему он не может этого сказать?", – заявил Коэн на встрече с руководителями Всемирной организации здравоохранения и Международного Красного Креста, а также с родственниками израильских заложников.

  • Во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газы в южные районы Израиля 7 октября 2023 года погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 2 ноября представитель РФ в ООН Небензя заявил на экстренной сессии Генассамблеи, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАС, поскольку якобы "является государством-оккупантом".
  • 8 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк заявил, что, начиная с 7 октября, военные преступления совершали как Израиль, так и ХАМАС.
Ульяна Кричковская
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