"Гутерріш не заслуговує бути головою ООН": МЗС Ізраїлю гостро розкритикувало позицію генсека

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не гідний очолювати цю глобальну організацію, зазначивши, що він не зробив достатньо для засудження бойовиків угруповання Хамас. Про це передає агентство Reuters.

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Його коментарі на пресконференції в будівлі ООН в Женеві свідчать про посилення критики Ізраїлю на адресу всесвітньої організації того самого тижня, коли вона оплакувала вбивство понад 100 своїх співробітників у Газі, зазначило агентство.

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"Гутерріш не заслуговує бути головою ООН. Я думаю, що він, як і всі вільні нації, повинен чітко і голосно сказати: звільніть Газу від ХАМАСу. Всі говорять, що ХАМАС гірший за ІДІЛ. Чому він не може цього сказати?", – заявив Коен під час зустрічі з керівниками Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародного Червоного Хреста, а також з родичами ізраїльських заручників.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня 2023 року загинули понад 1400 людей, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше ніж 240 людей, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

2 листопада представник РФ в ООН Небензя заявив на екстреній сесії Генасамблеї, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС, оскільки нібито "є державою-окупантом".

8 листопада верховний комісар ООН із прав людини Тюрк заявив, що, починаючи з 7 жовтня, воєнні злочини чинили як Ізраїль, так і ХАМАС.

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