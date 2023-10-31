Посол Ізраїлю виступив на Раді Безпеки з "жовтою зіркою", щоб присоромити ООН – відео

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан виступив на Раді Безпеки із жовтою нашивкою у вигляді зірки Давида. За його словами, це зроблено на знак протесту проти спроб ООН припинити військову операцію проти терористів ХАМАСу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Ердан та інші члени делегації Ізраїлю одягли на засідання Ради Безпеки ООН жовті нашивки з написом "НІКОЛИ ЗНОВУ", які нагадують жовті зірки Давида, які мали носити на одязі євреї в Третьому Рейху.

"Сьогодні я сказав у Раді Безпеки, що носитиму жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу мовчання ООН про звірства, здійснені нацистами ХАМАС. Я ясно дав зрозуміти, що після Голокосту ми присягнули: НІКОЛИ ЗНОВУ. Припинення вогню не буде, і ми продовжуватимемо до повного знищення ХАМАС, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися", – заявив посол.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

Як сказав Ердан, делегація Ізраїлю носитиме такі нашивки доти, доки Рада Безпеки ООН не засудить звірства ХАМАС і не вимагатиме негайного звільнення захоплених терористами заручників.

Він також заявив, що зіставлення кількості загиблих в Ізраїлі та секторі Гази "так само неприпустимо, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великої Британії у Другій світовій війні".

Заява Ердана послідувала за ухваленням 27 жовтня Генеральною Асамблеєю ООН резолюції із закликом до Ізраїлю припинити військові дії в секторі Гази і без жодного засудження терористів ХАМАС.

25 жовтня Ердан закликав до відставки генсека ООН Антоніу Гутерреша, оскільки "генеральний секретар ООН, який висловлює "розуміння" кампанії масових вбивств дітей, жінок та старих, не гідний очолювати ООН".

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 28 жовтня підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

Читайте також: Колишній глава розвідки Моссад: Знищення ХАМАС може тривати кілька років

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.