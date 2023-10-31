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Посол Израиля выступил на Совебезе с "желтой звездой", чтобы пристыдить ООН – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 07:20
Посол Израиля выступил на Совебезе с
Гилад Эрдан (Фото - Twitter Amichai Stein)

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил на Совете безопасности с желтой нашивкой в виде звезды Давида. По его словам, это сделано в знак протеста против попыток ООН прекратить военную операцию против террористов ХАМАС. 

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Эрдан и другие члены делегации Израиля надели на заседание Совбеза ООН желтые нашивки с надписью БОЛЬШЕ НИКОГДА, которые напоминают желтые звезды Давида, которые обязаны были носить на одежде евреи в Третьем Рейхе.   

"Сегодня я сказал в Совете Безопасности, что буду носить желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре молчания ООН о зверствах, совершенных нацистами ХАМАС. Я ясно дал понять, что после Холокоста мы поклялись: БОЛЬШЕ НИКОГДА. Прекращения огня не будет, и мы будем продолжать до полного уничтожения ХАМАС, чтобы такие зверства никогда больше не повторились", – заявил посол. 

Как сказал Эрдан, делегация Израиля будет носить такие нашивки до тех пор, пока Совбез ООН не осудит зверства ХАМАС и не потребует немедленного освобождения захваченных террористами заложников.

Он также заявил, что сопоставление числа погибших в Израиле и секторе Газа "так же недопустимо, как сравнение потерь нацистской Германии и Великобритании во Второй мировой войне".

Заявление Эрдана последовало вслед за принятием 27 октября  Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с призывом к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа и без всякого осуждения террористов ХАМАС. 

25 октября Эрдан призвал к отставке генсека ООН Антониу Гутерреша, так как "генеральный секретарь ООН, который выражает "понимание" кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН".   

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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Сергей Бережной
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