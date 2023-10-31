Посол Израиля выступил на Совебезе с "желтой звездой", чтобы пристыдить ООН – видео

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил на Совете безопасности с желтой нашивкой в виде звезды Давида. По его словам, это сделано в знак протеста против попыток ООН прекратить военную операцию против террористов ХАМАС.

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Эрдан и другие члены делегации Израиля надели на заседание Совбеза ООН желтые нашивки с надписью БОЛЬШЕ НИКОГДА, которые напоминают желтые звезды Давида, которые обязаны были носить на одежде евреи в Третьем Рейхе.

"Сегодня я сказал в Совете Безопасности, что буду носить желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре молчания ООН о зверствах, совершенных нацистами ХАМАС. Я ясно дал понять, что после Холокоста мы поклялись: БОЛЬШЕ НИКОГДА. Прекращения огня не будет, и мы будем продолжать до полного уничтожения ХАМАС, чтобы такие зверства никогда больше не повторились", – заявил посол.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

Как сказал Эрдан, делегация Израиля будет носить такие нашивки до тех пор, пока Совбез ООН не осудит зверства ХАМАС и не потребует немедленного освобождения захваченных террористами заложников.

Он также заявил, что сопоставление числа погибших в Израиле и секторе Газа "так же недопустимо, как сравнение потерь нацистской Германии и Великобритании во Второй мировой войне".

Заявление Эрдана последовало вслед за принятием 27 октября Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с призывом к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа и без всякого осуждения террористов ХАМАС.

25 октября Эрдан призвал к отставке генсека ООН Антониу Гутерреша, так как "генеральный секретарь ООН, который выражает "понимание" кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН".

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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