Харьков и область остались без электричества из-за российских обстрелов – Офис президента

13 сентября в Харькове и Харьковской области отключилось электричество. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Только сообщили, что Харьков и область без света", – написал он.

По словам Тимошенко, вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Замглавы ОП сообщил, что сейчас все силы направлены на устранение возникшей проблемы.

"Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", – пояснил Тимошенко.

Вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове. К утру следующего дня электро- и водоснабжение Харькова и области было восстановлено на 80%.

Днем 12 сентября оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода.

Наталія Медведєва

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