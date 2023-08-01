Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 1 августа. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС.
По словам спасателей, в результате ночной атаки дронами-камикадзе два здания разрушены, в одном произошел пожар.
Один беспилотник попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе — частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, а также перекрытия и крыши. Начался пожар на площади около 200 кв. м, его ликвидировали. Людей в здании не было.
Еще три БпЛА ударили по территории спортивного комплекса в Шевченковском районе, частично повреждено двухэтажное здание, пожара не было. Один мужчина получил ранения.
- Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу.
- Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены.
- Также с утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливала Херсонскую область. Известно о 17 раненых и четырех погибших.
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