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Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 08:23
Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото - Фото
Последствия удара по Харькову (Фото: ГСЧС)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 1 августа. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, в результате ночной атаки дронами-камикадзе два здания разрушены, в одном произошел пожар.

Один беспилотник попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе — частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, а также перекрытия и крыши. Начался пожар на площади около 200 кв. м, его ликвидировали. Людей в здании не было.

Еще три БпЛА ударили по территории спортивного комплекса в Шевченковском районе, частично повреждено двухэтажное здание, пожара не было. Один мужчина получил ранения. 

Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото

Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото

Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото

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Дмитрий Гриниченко
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войнаГСЧСХарьковдроны-камикадзе
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