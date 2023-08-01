Харьков. Спасатели показали последствия удара россиян дронами, разрушены два здания — фото

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 1 августа. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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По словам спасателей, в результате ночной атаки дронами-камикадзе два здания разрушены, в одном произошел пожар.

Один беспилотник попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе — частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, а также перекрытия и крыши. Начался пожар на площади около 200 кв. м, его ликвидировали. Людей в здании не было.

Еще три БпЛА ударили по территории спортивного комплекса в Шевченковском районе, частично повреждено двухэтажное здание, пожара не было. Один мужчина получил ранения.

Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу.

Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены.

Также с утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливала Херсонскую область. Известно о 17 раненых и четырех погибших.

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