Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки удару російських окупантів по Харкову в ніч проти 1 серпня. Відповідні фото опублікувала пресслужба ДСНС.

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За словами рятувальників, внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе дві будівлі зруйновано, в одній сталася пожежа.

Один безпілотник влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — частково зруйновано конструкції другого та третього поверхів, а також перекриття та дахи. Почалася пожежа на площі близько 200 кв. м, її ліквідували. Людей у будівлі не було.

Ще три БпЛА вдарили по території спортивного комплексу у Шевченківському районі, частково пошкоджено двоповерхову будівлю, пожежі не було. Один чоловік отримав поранення.

Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу.

Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено.

Також від ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілювала Херсонщину. Відомо про 17 поранених та чотирьох загиблих.

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