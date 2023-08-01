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Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 08:23
Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото - Фото
Наслідки удару по Харкову (Фото: ДСНС)

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки удару російських окупантів по Харкову в ніч проти 1 серпня. Відповідні фото опублікувала пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе дві будівлі зруйновано, в одній сталася пожежа.

Один безпілотник влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — частково зруйновано конструкції другого та третього поверхів, а також перекриття та дахи. Почалася пожежа на площі близько 200 кв. м, її ліквідували. Людей у будівлі не було.

Ще три БпЛА вдарили по території спортивного комплексу у Шевченківському районі, частково пошкоджено двоповерхову будівлю, пожежі не було. Один чоловік отримав поранення.

Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото

Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото

Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото

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Дмитро Гриниченко
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війнаХарківдснсдрони-камікадзе
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