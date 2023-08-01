Харків. Рятувальники показали наслідки удару росіян дронами, зруйновано дві будівлі — фото
У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки удару російських окупантів по Харкову в ніч проти 1 серпня. Відповідні фото опублікувала пресслужба ДСНС.
За словами рятувальників, внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе дві будівлі зруйновано, в одній сталася пожежа.
Один безпілотник влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — частково зруйновано конструкції другого та третього поверхів, а також перекриття та дахи. Почалася пожежа на площі близько 200 кв. м, її ліквідували. Людей у будівлі не було.
Ще три БпЛА вдарили по території спортивного комплексу у Шевченківському районі, частково пошкоджено двоповерхову будівлю, пожежі не було. Один чоловік отримав поранення.
- Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу.
- Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено.
- Також від ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілювала Херсонщину. Відомо про 17 поранених та чотирьох загиблих.
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