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Харьковская ОВА заявила об усилении мобилизации в области

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 16:34
Харьковская ОВА заявила об усилении мобилизации в области - Фото
Фото - Харковская ОВА

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что в области усиливаются меры мобилизации. Об этом он сказал 25 августа во время межведомственного совещания по реализации мер мобилизации, передает пресс-служба ОВА.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", – сказал Роман Семенуха.

В ОВА отметили, что участники совещания также "наметили шаги" по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мер.

Во встрече принимали участие временный исполняющий обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и соцподдержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, полиции, районных ТЦК, а также главы районных военных администраций и общин региона.

  • 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать". 

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Оксана Житнюк
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Харьковмобилизацияхарьковская область
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