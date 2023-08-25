Харківська ОВА заявила про посилення мобілізації в області

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха заявив, що в області посилюють заходи мобілізації. Про це він сказав 25 серпня під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації, передає пресслужба ОВА.

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"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – сказав Роман Семенуха.

В ОВА зазначили, що учасники наради також "намітили кроки" щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

У зустрічі брали участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

23 серпня Зеленський повідомив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".

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