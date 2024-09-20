Харрис подтвердила встречу с Зеленским и акцентировала на поддержке Украины

Кандидат в президенты США заявила, что ее "приверженность борющемуся за свою свободу украинскому народу непоколебима"

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подтвердила запланированную на следующей неделе встречу с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнула непреклонную поддержку Украины.

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"На следующей неделе в Белом доме я в седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Президент Байден и я четко дали понять: наша приверженность борющемуся за свою свободу украинскому народу непоколебима", – написала Харрис.

Сегодня, 20 сентября, Зеленский заявил, что ожидает встречи с оппонентом Гаррис – кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на заседании Генассамблеи ООН в США. Он сказал, что хочет получить от американского политика его видение завершения российско-украинской войны.

Также Зеленский отметил, что еще не видел стратегии Белого дома по войне в Украине, которую подали в Конгресс США, но хотел бы с ней ознакомиться.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он подчеркивал, что в первую очередь передаст его действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам – Харрис и Трампу.

Постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского, и США считают, что его стратегия и план могут работать.

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