Гарріс підтвердила зустріч із Зеленським і наголосила на підтримці України
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс підтвердила заплановану наступного тижня зустріч із президентом Володимиром Зеленським і наголосила на непохитній підтримці України.
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"Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Зеленським. Президент Байден і я чітко дали зрозуміти: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", – написала Гарріс.
Сьогодні, 20 вересня, Зеленський заявив, що очікує на зустріч з опонентом Гарріс – кандидатом від республіканців Дональдом Трампом на засіданні Генасамблеї ООН у США. Він сказав, що хоче отримати від американського політика його бачення завершення російсько-української війни.
Також Зеленський зазначив, що ще не бачив стратегії Білого дому щодо війни в Україні, яку подали до Конгресу США, але хотів би з нею ознайомитись.
- Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що в першу чергу передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Гарріс і Трампу.
- Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.
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