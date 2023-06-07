Херсонская область. Дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться, ожидается поднятие воды
В Херсонской области вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается, однако в течение следующих 20 часов ожидается поднятие уровня воды примерно на метр. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Спикер администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона отметил, что дамба продолжает разрушаться.
"За сутки чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений плотины вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", – сказал Прокудин.
По его словам, этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добралась.
В общей сложности, по состоянию на данный момент, затоплены 1852 дома правобережья Херсонской области, сообщил глава ОВА.
"Ночью к нам обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья", – сказал он.
По состоянию на 6:00, по информации чиновника, эвакуированы 1457 человек. В том числе из района Корабел вывезено 1256 человек.
По словам Толоконникова, разрушение дамбы продолжается. "Да, она размывается, но не существенно. Думаю, что на этом остановится. В течение 20 часов будет критический уровень, но потом начнет спадать", – сказал он в эфире телемарафона.
Также спикер сообщил, что санэпидемстанция анализирует пробы воды, "и пока нет информации, что что-то угрожает нашим людям". По его словам, вода в дома местных жителей подается из скважин, а не из Днепра.
Он не подтвердил информацию о попытках российских диверсантов переправиться на правый берег.
Что касается эвакуации людей с левого берега Днепра, Толоконников сказал, что украинские службы готовы это сделать при условии обеспечения безопасности со стороны оккупантов.
Суспильне опубликовало видео спасательной операции, которая проходила в Херсонской области ночью.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
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