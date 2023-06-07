Херсонская область. Дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться, ожидается поднятие воды

В Херсонской области вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается, однако в течение следующих 20 часов ожидается поднятие уровня воды примерно на метр. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Спикер администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона отметил, что дамба продолжает разрушаться.

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"За сутки чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений плотины вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", – сказал Прокудин.

По его словам, этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добралась.

В общей сложности, по состоянию на данный момент, затоплены 1852 дома правобережья Херсонской области, сообщил глава ОВА.

"Ночью к нам обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья", – сказал он.

По состоянию на 6:00, по информации чиновника, эвакуированы 1457 человек. В том числе из района Корабел вывезено 1256 человек.

По словам Толоконникова, разрушение дамбы продолжается. "Да, она размывается, но не существенно. Думаю, что на этом остановится. В течение 20 часов будет критический уровень, но потом начнет спадать", – сказал он в эфире телемарафона.

Также спикер сообщил, что санэпидемстанция анализирует пробы воды, "и пока нет информации, что что-то угрожает нашим людям". По его словам, вода в дома местных жителей подается из скважин, а не из Днепра.

Он не подтвердил информацию о попытках российских диверсантов переправиться на правый берег.

Что касается эвакуации людей с левого берега Днепра, Толоконников сказал, что украинские службы готовы это сделать при условии обеспечения безопасности со стороны оккупантов.

Суспильне опубликовало видео спасательной операции, которая проходила в Херсонской области ночью.

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