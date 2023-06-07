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Ситуація на Херсонщині. Дамба Каховської ГЕС продовжує руйнуватися, очікується підняття рівня води

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 08:34
Ситуація на Херсонщині. Дамба Каховської ГЕС продовжує руйнуватися, очікується підняття рівня води - Фото
Скриншот з відео

На Херсонщині внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується, однак протягом наступних 20 годин очікується підняття рівня води приблизно на метр. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Речник адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону зазначив, що дамба і далі руйнується.

"За добу надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин", – сказав Прокудін.

За його словами, цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася.

Загалом, станом на зараз, затоплено 1852 будинки правобережжя Херсонщини, повідомив очільник ОВА.

"Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких п'ятеро жителів лівобережжя", – сказав він.

Станом на 6:00, за інформацією чиновника евакуйовано 1457 людей. Зокрема з району Корабел вивезено 1256 осіб.

За словами Толоконнікова, руйнування дамби триває. "Так, вона розмивається, але не суттєво. Думаю, що на цьому зупиниться. Протягом 20 годин буде критичний рівень, але потім почне спадати", – сказав він в ефірі телемарафону.

Також речник повідомив, що санепідемстанція аналізує проби води, "і поки що немає інформації, що щось загрожує нашим людям". За його словами, наразі вода в домівки місцевих мешканців подається зі свердловин, а не з Дніпра.

Він не підтвердив інформацію, про спроби російських диверсантів переправитися на правий берег.

Щодо евакуації людей з лівого берега Дніпра Толоконніков сказав, що українські служби готові це зробити за гарантування безпеки з боку окупантів.

Суспільне опублікувало відео рятувальної операції, яка проходила на Херсонщині вночі. 

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Вадим Ребрина
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