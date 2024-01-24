Хейли заявила, что не будет сниматься с праймериз партии. Назвала Трампа "неудачником"

Хейли заявила, что Трамп — это "единственный республиканец, которого может победить Байден"

Никки Хейли (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Бывшая посол США в ООН Никки Хейли заявила, что пока не будет снимать свою кандидатуру с праймериз Республиканской партии, несмотря на победу 45-го президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщает CNN.

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По ее словам, гонка среди республиканцев еще далека от завершения и "есть еще десятки штатов, которые нужно пройти".

Она назвала Трампа "неудачником и единственным республиканцем в стране, которого может победить Джо Байден".

Сам же Трамп заявил, что Хейли должна выйти из гонки партии после его победы в Нью-Гемпшире.

"Самозванка, которая заявила о победе, несмотря на очень плохие результаты", — сказал 45-й президент США, хотя Хейли поздравила его с победой в штате во время своей речи.

После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в Нью-Гемпшире.

Ранее он одержал победу в штате Айова.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

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