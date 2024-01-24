Гейлі заявила, що не зніматиметься з праймериз партії. Назвала Трампа "невдахою"

Гейлі заявила, що Трамп — це "єдиний республіканець, якого може перемогти Байден"

Ніккі Гейлі (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Колишня пані посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що поки не зніматиме свою кандидатуру з праймериз Республіканської партії, попри перемогу 45-го президента США Дональда Трампа в штаті Нью-Гемпшир. Про це повідомляє CNN.

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За її словами, перегони серед республіканців ще далека від завершення і "є ще десятки штатів, які потрібно пройти".

Вона назвала Трампа "невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден".

Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.

"Самозванка, яка заявила про перемогу, всупереч дуже поганим результатам", – сказав 45-й президент США, хоча Гейлі привітала його з перемогою в штаті під час своєї промови.

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у Нью-Гемпширі.

Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "відмінно знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

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