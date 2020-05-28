Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Холодницкий о фигурантах пленок Ермака: Прокуроры поняли, что они врут

Холодницкий о фигурантах пленок Ермака: Прокуроры поняли, что они врут - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.05.2020, 15:34

Руководитель САП Назар Холодницкий объяснил, почему дело о пленках Ермака забрали у НАБУ: на видео якобы нет ни злоупотребления влиянием, ни взяток

Дело о "пленках Ермака", на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги, передали из Национального антикоррупционного бюро в Национальную полицию, поскольку не выявили злоупотребления влиянием, а ключевые фигуранты пленок якобы врут. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью НВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Холодницкий рассказал, что все видео, предоставленные нардепом из фракции Слуга народа Гео Леросом, были отсмотрены, и те люди, которые есть на записях, были допрошены.

В ходе следствия выяснилось, утверждает Холодницкий, что все, кому были обещаны какие-либо должности, назначены не были, а на допросе отрицали факт коррупционной составляющей.

По словам Холодницкого, человек, у которого "на видео из штанов торчит скрытая камера", утверждал на допросах, что не знает, кто вел съемку. "Мы выслушали так называемых партнеров брата Дениса (Ермака - ред.) Прокуроры поняли, что они врут", - заявил Холодницкий.

Холодницкий считает, что в деле не подтверждается ни злоупотребление влиянием, ни получение взяток, ни факт назначений. "Кроме этого, нет такой должности в государстве как брат помощника президента", - подчеркнул он. Поэтому, отметил Холодницкий, дело о "пленках Ермака" не может быть подследственно НАБУ и САП.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
назар холодницкий сап пленки Ермака
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 