Холодницкий о фигурантах пленок Ермака: Прокуроры поняли, что они врут

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело о "пленках Ермака", на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги, передали из Национального антикоррупционного бюро в Национальную полицию, поскольку не выявили злоупотребления влиянием, а ключевые фигуранты пленок якобы врут. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью НВ.

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Холодницкий рассказал, что все видео, предоставленные нардепом из фракции Слуга народа Гео Леросом, были отсмотрены, и те люди, которые есть на записях, были допрошены.

В ходе следствия выяснилось, утверждает Холодницкий, что все, кому были обещаны какие-либо должности, назначены не были, а на допросе отрицали факт коррупционной составляющей.

По словам Холодницкого, человек, у которого "на видео из штанов торчит скрытая камера", утверждал на допросах, что не знает, кто вел съемку. "Мы выслушали так называемых партнеров брата Дениса (Ермака - ред.) Прокуроры поняли, что они врут", - заявил Холодницкий.

Холодницкий считает, что в деле не подтверждается ни злоупотребление влиянием, ни получение взяток, ни факт назначений. "Кроме этого, нет такой должности в государстве как брат помощника президента", - подчеркнул он. Поэтому, отметил Холодницкий, дело о "пленках Ермака" не может быть подследственно НАБУ и САП.