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Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках

Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.10.2019, 06:30

По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, одна из них - нардеп Ольга Василевская , фамилии двух других он называть не стал

В течение суток после открытия производства по факту возможного получения 11 депутатами взяток, к нему записались трое "слуг народа", чтобы предоставить показания. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий  в эфире программы Право на власть телеканала 1+1.

"За эти сутки (после открытия производства, – ред.) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Нардепы, "слуги". Трое. Первая, кто обратился, – это Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала".

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Он не стал называть имена двух других нардепов. "Это все тайна следствия, они должны быть обнародованы после завершения следствия, так должно быть, так требует закон",- объяснил Холодницкий.

Глава САП уточнил, что производство по возможным взяткам нардепам открыли не после обращения какого-то из них, а по факту публикации в издании Украинская правда, поскольку источником информации для САП, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, является также и информация в СМИ. 

Холодницкий добавил, что по состоянию на вечер 24 октября, в САП еще нет фамилий тех лиц, которым можно было бы объявить подозрение.

Холодницкий призвал главу фракции Слуги народа Давида Арахамию привести своего свидетеля предложения взяток не в СБУ, а в НАБУ или САП, поскольку нардепы – это их подследственность.

  • Ранее Арахамия заявлял, что свидетель попытки подкупа "слуг народа" выступит в прямом эфире.
  • САП открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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