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10.06.2019, 12:52

Холодницкий: Зеленский не ставил нас к стенке

Холодницкий: Зеленский не ставил нас к стенке - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы САП, от президента не было временных рамок и "списка", кого сажать

Президент Украины Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временных рамок для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью Интерфакс-Украина.

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений. "Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить, были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".

31 мая Зеленский провел встречу с главами НАБУ и САП и, как сообщалось, дал им три месяца, чтобы показать "ощутимый результат".

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Теги: Владимир Зеленский, назар холодницкий, набу, артем сытник, сап
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