Хорватия присоединяется к процессу против России в Международном суде ООН

МИД Хорватии выпустил официальное заявление о вступлении в процесс в Международном суде ООН, начатый Украиной против Российской Федерации после начала полномасштабного вторжения.

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МИД страны заявил, что 19 октября 2022 года Хорватия подала в Международный суд заявление о вступлении в процесс Украины против Российской Федерации.

"Как государство-участник Конвенции о геноциде, Хорватия имеет право вступать в разбирательство и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде", – сказано в заявлении.

Хорватия подтверждает "твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении международного права, в том числе обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека, международное гуманитарное право как часть международного права, а также Конвенцию о геноциде".

Украина возбудила против Российской Федерации 26 февраля 2022 года процесс в Международном суде ООН о соблюдении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него (Конвенции о геноциде).

5 марта посол РФ в Нидерландах Шульгин заявил, что Россия не собирается участвовать в процессе.

Первые слушания состоялись 7 марта.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса.

На сегодняшний день, помимо Хорватии, о вступлении в процесс заявили Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, США, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.

23 сентября международная комиссия ООН собрала доказательства и пришла к выводу, что российские оккупанты совершают в Украине военные преступления.

5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

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Сергій Бережний

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