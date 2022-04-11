Хорватия высылает 24 сотрудников посольства России
11.04.2022, 17:23
Фото: depositphotos.com
Хорватия вышлет 24 сотрудников российского посольства, в том числе 18 дипломатов, из-за вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает Reuters.
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"Российская сторона проинформирована о сокращении административно-технического персонала посольства Российской Федерации в Загребе", – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что посла России вызвали в знак протеста в связи с "жестокой агрессией в отношении Украины и совершенными многочисленными преступлениями".
- Ранее об объявлении российских дипломатических сотрудников персонами нон грата заявили дипломатическая служба Евросоюза, МИД Словении, Испания, Эстония, Латвия, Швеция, Дания и Италия. Франция выслала 35 российских дипломатов и еще 40 выслала Германия.
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