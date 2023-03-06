"Хватить насиловать правосудие". По графику Совбеза ООН, с 1 апреля – председательство РФ
По графику ООН в апреле 2023 года страна-террорист Россия на месяц примет на себя председательство в Совете безопасности, если не будут приняты меры против такого насилия над правосудием. Об этом написал в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Дипломат вспомнил, что в ночь полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".
"Фактически, это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не восторжествует, Россия примет на себя председательство в Совете безопасности. Хватит насиловать правосудие и гробить Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", – призвал постпред Украины.
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Главой представительства России в ООН (Москва незаконно присвоила себе место в Совбезе после распада Советского Союза) является пропагандист из МИД РФ Василий Небензя.
В марте в СБ ООН председательствует Мозамбик.
26 декабря 2022 года Украина официально инициировала процесс лишения России статуса постоянного члена СБ ООН.
- За сутки до 24.02.2022 генсек ООН заявил, что никакого "геноцида на Донбассе" нет, а россияне – "не миротворцы".
- Спустя год он заметил, что ООН необходимо адаптироваться к требованиям XXI века и создать "обновленную версию – ООН 2.0".
- Прошлой осенью президент Евросовета Мишель заявил, что если постоянный член СБ ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе.
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