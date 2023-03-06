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"Хватить насиловать правосудие". По графику Совбеза ООН, с 1 апреля – председательство РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 13:22
Сергей Кислица (фото - ЕРА)

По графику ООН в апреле 2023 года страна-террорист Россия на месяц примет на себя председательство в Совете безопасности, если не будут приняты меры против такого насилия над правосудием. Об этом написал в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Дипломат вспомнил, что в ночь полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".

"Фактически, это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не восторжествует, Россия примет на себя председательство в Совете безопасности. Хватит насиловать правосудие и гробить Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", – призвал постпред Украины.

Читайте мнение: Ихтамнет, зато с правом вето. Как Россия забыла вступить в ООН

Главой представительства России в ООН (Москва незаконно присвоила себе место в Совбезе после распада Советского Союза) является пропагандист из МИД РФ Василий Небензя.

В марте в СБ ООН председательствует Мозамбик.

Иллюстрация: twitter.com/SergiyKyslytsya

26 декабря 2022 года Украина официально инициировала процесс лишения России статуса постоянного члена СБ ООН.

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Євген Пилипенко
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Сергей Кислица Василий Небензя ООН геополитика совбез оон
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