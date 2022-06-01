Идея конфискации российских активов для помощи Украине вызывает споры в Белом доме – NYT

В правительстве Соединенных Штатов Америки идут споры по поводу возможности конфискации арестованных российских активов для восстановления Украины, пострадавшей в результате развязанной Россией войны. Об этом сообщает The New York Times.

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Как отмечается, разрушения в Украине, вызванные войной с Россией, побуждают лидеров всего мира конфисковать активы российского центрального банка на сумму более $300 млрд и передать средства Киеву для помощи в восстановлении страны.

Однако, как пишут в NYT, движение, набравшее силу в Европе, столкнулось с сопротивлением в США.

В частности, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация российских активов нарушит американский закон.

Кроме того, в результате такого шага другие страны могут отказаться от хранения своих резервы в США, опасаясь, что в будущих конфликтах Соединенные Штаты и их союзники конфискуют средства.

Некоторые представители национальной безопасности в администрации Байдена обеспокоены, что в случае начала переговоров между Украиной и Россией, не будет возможности предложить Москве существенное ослабление санкций, поскольку деньги с ее зарубежных счетов будут израсходованы.

Комментируя слова Йеллен, представитель Минфина США указал на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, в котором говорится, что США могут конфисковать иностранную собственность, если президент решит, что страна подвергается нападению или "участвует в вооруженных действиях".

Ученые-правоведы по-разному относятся к прочтению этого закона.

Заслуженный профессор права Гарвардского университета Лоуренс Х. Трайб, считает, что Минфин неверно истолковал закон и поправка, принятая после террористических атак 11 сентября 2001 года, дает президенту более широкие полномочия в определении того, требует ли иностранная угроза конфискации имущества.

По мнению Трайба, президент Байден мог бы сослаться на российские кибератаки на США, чтобы оправдать ликвидацию резервов центрального банка.

Трайб указал на недавние случаи конфискации и перераспределения Соединенными Штатами активов из Афганистана, Ирана и Венесуэлы как на прецеденты, показывающие, что российские активы не заслуживают особых гарантий.

В то же время профессор права из Университета Вирджинии Пол Б. Стефан заявил, что примеры Афганистана и Венесуэлы не годятся, потому что США не признали правительства этих стран законными. Он также считает, что Байден вызовет эскалацию конфликта с Россией, если будет смешивать кибератаки с военными действиями для оправдания конфискации российских активов.

Он добавил, что Конгресс мог бы внести поправки в закон, чтобы четко предоставить Соединенным Штатам право конфисковывать активы России, но это, вероятно, приведет к сложным юридическим баталиям между двумя странами.

27 апреля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину.

28 апреля нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о передаче Украине арестованных денег России.

24 мая министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали Евросоюз найти способ финансировать восстановление городов и поселков в Украине за счет замороженных активов российского центрального банка. С ними согласны лидеры ЕС – Шарль Мишель, Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен.

Наталия Медведева

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