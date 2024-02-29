Идут городские бои в Ивановском и Богдановке, враг идет на Часов Яр – ОСУВ "Хортица"
Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил в комментарии для LIGA.net, что в селах Ивановское и Богдановка продолжаются городские бои. Также враг применяет неуправляемые авиационные ракеты.
По данным спикера, противник ведет бои в окрестностях двух населенных пунктов. Также российская армия продолжает перебрасывать резервы и пытается применять свои подразделения на этом участке фронта с последующим развитием наступления на Часов Яр.
Евлаш отметил, что враг, кроме переброски своих резервов, враг также продолжает атаковать авиацией. Спикер подчеркнул, что за сутки враг нанес четыре авиационных удара, однако не управляемыми авиабомбами, а с Су-25, которые использовали неуправляемые авиационные ракеты.
"Кроме того, активно применяет дроны – 56 ударов было нанесено. 62 БПЛА нам удалось сбить или приземлить. Это и "Ланцет", и "ZALA", и "Орлан". Львиная доля – это FPV-дроны", – отметил Евлаш.
Также спикер сообщил, что украинским военным удалось ликвидировать 131 оккупанта убитыми и ранеными. Также, отметил он, военные уничтожили 79 образцов вооружения и военной техники, три танка, семь боевых бронированных машин различных типов, четыре пушки и минометы, одно противотанковое средство МТ-12 "Рапира", а также два полевых склада с боеприпасами.
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- 4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель окупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
- 8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.
- Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж по реке Северский Донец.
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