Идут городские бои в Ивановском и Богдановке, враг идет на Часов Яр – ОСУВ "Хортица"

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил в комментарии для LIGA.net, что в селах Ивановское и Богдановка продолжаются городские бои. Также враг применяет неуправляемые авиационные ракеты.

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По данным спикера, противник ведет бои в окрестностях двух населенных пунктов. Также российская армия продолжает перебрасывать резервы и пытается применять свои подразделения на этом участке фронта с последующим развитием наступления на Часов Яр.

Карта: Deepstate

Евлаш отметил, что враг, кроме переброски своих резервов, враг также продолжает атаковать авиацией. Спикер подчеркнул, что за сутки враг нанес четыре авиационных удара, однако не управляемыми авиабомбами, а с Су-25, которые использовали неуправляемые авиационные ракеты.

"Кроме того, активно применяет дроны – 56 ударов было нанесено. 62 БПЛА нам удалось сбить или приземлить. Это и "Ланцет", и "ZALA", и "Орлан". Львиная доля – это FPV-дроны", – отметил Евлаш.

Также спикер сообщил, что украинским военным удалось ликвидировать 131 оккупанта убитыми и ранеными. Также, отметил он, военные уничтожили 79 образцов вооружения и военной техники, три танка, семь боевых бронированных машин различных типов, четыре пушки и минометы, одно противотанковое средство МТ-12 "Рапира", а также два полевых склада с боеприпасами.

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4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель окупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.

Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж по реке Северский Донец.

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