Тривають міські бої в Іванівському та Богданівці, ворог суне на Часів Яр: деталі від ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що наразі в селах Іванівське та Богданівка тривають міські бої. Також ворог застосовує некеровані авіаційні ракети. Про це він сказав у коментарі для LIGA.net.

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За даними речника, противник веде бої на околицях двох населених пунктів. Також російська армія продовжує перекидати резерви та намагається застосовувати свої підрозділи на цій ділянці фронту з подальшим розвитком наступу на Часів Яр.

Мапа: Deepstate

Євлаш зазначив, що ворог, окрім перекиду своїх резервів, також продовжує атакувати авіацією. Речник наголосив, що за добу ворог завдав чотири авіаційні удари, проте не керованими авіабомбами, а з Су-25, які використовували некеровані авіаційні ракети.

"Крім того, активно застосовує дрони – 56 ударів було нанесено. 62 БпЛА нам вдалося збити або приземлити. Це і "Ланцет", і ZALA, і "Орлан". Левова частка – це FPV-дрони", – зауважив Євлаш.



Також речник повідомив, що українським військовим вдалося ліквідувати 131 окупанта убитими та пораненими. Також, зазначив він, військові знищили 79 зразків озброєння та військової техніки, три танки, сім бойових броньованих машин різних типів, чотири гармати та міномети, один протитанковий засіб МТ-12 "Рапіра", а також два польові склади з боєприпасами.

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4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж на річці Сіверський Донець.

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