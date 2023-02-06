Игорь Абрамович больше не нардеп, по другим экс-членам ОПЗЖ Рада сегодня не голосовала

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий бывшего члена фракции запрещенной в Украине ОПЗЖ Игоря Абрамовича. По другим экс-членам ОПЗЖ голосований сегодня не было, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Абрамович сам написал заявление о сложении мандата. 317 нардепов проголосовали "за".

Железняк сообщил, что это единственное голосование по мандату сегодня – другие заявления в украинский парламент еще не пришли.

В Раде сейчас осталось 409 депутатов.

3 февраля стало известно, что мандаты также сложат нардепы от ОПЗЖ Олег Волошин, Наталья Королевская и Юрий Солод. Голосований по ним пока не было.

13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которым Зеленский прекратил гражданство. Такое же голосование прошло в отношении Андрея Аксенова, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата.

Оксана Житнюк

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