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Игорь Абрамович больше не нардеп, по другим экс-членам ОПЗЖ Рада сегодня не голосовала

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 15:17
Игорь Абрамович больше не нардеп, по другим экс-членам ОПЗЖ Рада сегодня не голосовала - Фото
Фото - Telegram Ярослава Железняка

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий бывшего члена фракции запрещенной в Украине ОПЗЖ Игоря Абрамовича. По другим экс-членам ОПЗЖ голосований сегодня не было, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Абрамович сам написал заявление о сложении мандата. 317 нардепов проголосовали "за".

Железняк сообщил, что это единственное голосование по мандату сегодня – другие заявления в украинский парламент еще не пришли.

В Раде сейчас осталось 409 депутатов.

3 февраля стало известно, что мандаты также сложат нардепы от ОПЗЖ Олег Волошин, Наталья Королевская и Юрий Солод. Голосований по ним пока не было.

Оксана Житнюк
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верховная рада мандат игорь абрамович
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