Бывший член ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата
06.02.2023, 10:43
Игорь Абрамович (Фото - wikipedia)
Бывший член фракции запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что после сложения мандата Абрамовичем депутатов в Раде останется 406.
Абрамович вышел из фракции ОПЗЖ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде. После этого в Раде была создана депутатская группа Восстановление Украины. В нее вошли 17 нардепов, большинство из которых – экс-члены ОПЗЖ. Сопредседателями стали Абрамович и Максим Ефимов.
- 13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которым Зеленский прекратил гражданство. Такое же голосование прошло в отношении Андрея Аксенова, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата.
- 3 февраля стало известно, что мандаты сложат нардепы от ОПЗЖ Олег Волошин, Наталья Королевская и Юрий Солод.
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