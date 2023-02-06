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Бывший член ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 10:43
Бывший член ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата - Фото
Игорь Абрамович (Фото - wikipedia)

Бывший член фракции запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что после сложения мандата Абрамовичем депутатов в Раде останется 406.

Абрамович вышел из фракции ОПЗЖ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде. После этого в Раде была создана депутатская группа Восстановление Украины. В нее вошли 17 нардепов, большинство из которых – экс-члены ОПЗЖ. Сопредседателями стали Абрамович и Максим Ефимов.

Оксана Житнюк
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верховная рада мандат игорь абрамович
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