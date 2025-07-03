"Игра на Путина". Бадрак объяснил, почему решение США по оружию является сигналом слабости

Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине может быть частью игры на российского диктатора Владимира Путина и признаком слабости перед Россией. Об этом в статье для LIGA.net рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Мог ли аттракцион Трампа мирового масштаба быть посвящен Путину? Учитывая особенности психики американского президента, такое предположение не следует исключать", – отмечает Бадрак.

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Эксперт напоминает, что Кремль открыто связывает прекращение войны с прекращением военной поддержки Запада.

Сразу после информации о приостановлении поставок из США пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "чем меньше оружия будет получать Киев, тем ближе будет завершение СВО".

Бадрак считает, что эту фразу можно интерпретировать как о мире, так и о полной оккупации Украины.

"Для предположений о "игре на Путина" есть немало оснований. Например, отсутствие не только консультаций с союзниками, но и элементарных предупреждений. Ведь европейские союзники были ошеломлены решением Трампа прекратить некоторую военную помощь Украине", – указывает эксперт.

Бадрак обращает внимание на статью The Wall Street Journal, в которой указывается, что США даже воздерживаются от передачи высокоточных ракет, запасы которых не являются критически малыми.

Таким образом, по мнению издания, "решение не поставлять Украине оружие – враждебный поступок, который играет на руку Путину".

По словам Бадрака, журналисты WSJ также не упустили возможности уколоть Трампа в самое больное место – самооценку, указав на демонстрацию главнокомандующим слабости перед Россией".

Эксперт также обращает внимание на изменение подхода: возможно, вместо военной помощи США перейдут к прямой продаже оружия Украине, за деньги из континентального бюджета.

"Известно, что этот вопрос тщательно изучался и во время саммита НАТО. А после объявления Пентагоном о приостановке поставок оружия Украине появились многозначные публикации о намерении Украины получить разрешение на покупку американского оружия, в том числе через Европу", – отмечает эксперт.

Также Бадрак отмечает, что несколько европейских правительств изучают планы закупки оружия из своих оборонных бюджетов, чтобы передать его Украине.

По его словам, деньги будут зачислены в новую сумму расходов НАТО на оборону, но пока нет никаких твердых обязательств.

"Эти поставки должны осуществляться с одобрения правительства США, и этот вопрос пока обсуждается", – цитирует он издание Politico.