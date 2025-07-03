"Гра на Путіна". Аналітик Бадрак пояснив, чому рішення США щодо зброї є сигналом слабкості

Військовий експерт зазначив, що для припущень "гри на Путіна" щодо призупинення допомоги є чимало підстав

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні може бути частиною гри на російського диктатора Володимира Путіна та ознакою слабкості перед Росією. Про це у статті для LIGA.net розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Чи міг трампівський атракціон світового масштабу бути присвяченим Путіну? Враховуючи особливості психіки американського президента, таке припущення не слід виключати", – зазначає Бадрак.

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Експерт нагадує, що Кремль відкрито пов’язує завершення війни з припиненням військової підтримки Заходу.

Відразу після інформації про призупинення постачань США, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, "що менше зброї отримуватиме Київ, то ближче закінчення СВО".

Бадрак вважає, що цю фразу можна інтерпретувати як і про мир, так і про повну окупацію України.

"Для припущень "гри на Путіна" є чимало підстав. Наприклад, відсутність не тільки консультацій із союзниками, але відсутність елементарних попереджень. Адже європейські союзники були приголомшені рішенням Трампа припинити деяку військову допомогу Україні", – вказує експерт.

Бадрак звертає увагу на статтю The Wall Street Journal, яка вказала, що США навіть утримуються від передавання високоточних ракет, запаси яких не є критично малими.

Тож, на думку видання, "рішення не давати Україні зброю – ворожий вчинок, що грає на користь Путіну".

Журналісти WSJ також, за словами Бадрака, "не відмовили собі вколоти Трампа у найбільш болюче місце – самооцінку, вказавши на демонстрацію головнокомандувачем слабкості перед Росією."

Експерт також звертає увагу на зміну підходу: можливо, замість військової допомоги США перейдуть до прямого продажу зброї Україні, за гроші з континенту.

"Відомо, що це питання ретельно вивчалося й під час саміту НАТО. А вже після оголошення Пентагону про призупинення постачання зброї Україні з’явилися багатозначні публікації про намір України отримати дозвіл на купівлю зброї США, зокрема через Європу", – зазначає експерт.

Також Бадрак зазначає, що кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі зброї зі своїх оборонних бюджетів, щоб передати Україні.

За його словами, гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає жодних твердих зобов’язань.

"Ці постачання матимуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється", – цитує він видання Politico.