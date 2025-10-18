Индия не сокращала закупки российской нефти, как этого хочет Трамп – Reuters

Собеседники медиа в отрасли сообщили, что Индия не сообщала своим НПЗ о каких-либо запросах по сокращению импорта нефти из РФ

Премьер-минстр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Индийские собеседники агентства Reuters опровергли информацию о том, что страна вдвое сократила закупки российской нефти на фоне того, что президент США Дональд Трамп давит на нее и другие государства по этому поводу.

Российская нефть является главным раздражителем для главы Штатов в затянувшихся торговых переговорах с Индией – половина из 50% пошлин Трампа на индийские товары является ответом на такие закупки. Администрация США отмечает, что Москва использует доходы от нефти для финансирования войны против Украины.

16 октября неназванный чиновник Белого дома сообщил Reuters, что переговоры с индийской делегацией в Вашингтоне на этой неделе были продуктивными и что нефтеперерабатывающие заводы страны уже сократили импорт российской нефти на 50%.

Однако на следующий день собеседники медиа в этой отрасли Индии заявили, что Нью-Дели не сообщал НПЗ о каких-либо запросах по сокращению импорта нефти из РФ.

Эти предприятия уже разместили заказ на поставку в ноябре, включая некоторые грузы, которые должны прибыть в декабре – поэтому любое сокращение может быть заметным в показателях импорта за первый и второй месяцы зимы, отметили собеседники.

По оценкам профильной компании Kpler, импорт российской нефти в Индию в октябре должен вырасти примерно на 20% – до 1,9 млн баррелей в сутки, поскольку Москва наращивает экспорт после того, как украинские дроны поразили ее НПЗ.

Индийское Министерство нефти и НПЗ страны, которые покупают этот энергоноситель у РФ, не ответили на запрос Reuters о комментариях.