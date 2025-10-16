Генштаб подтвердил поражение одного из старейших российских НПЗ
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из старейших в России.
Объект оккупантов попал под атаку в ночь на 16 октября. Поражение осуществили Силы специальных операций ВСУ.
Ночью россияне жаловались на взрывы и пожар в Саратове. Местные предполагали, что взрывалось именно в районе нефтезавода.
Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.
Предприятие входит в структуру нефтяной компании Роснефть и задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил государства-агрессора.
Военные напомнили, что ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября.
- Украина регулярно наносит удары по нефтяной инфраструктуре оккупантов. В частности, в ночь на 13 октября был поражен нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии.
- 15 октября взрывы раздавались в районе нефтеперерабатывающего завода в Уфе.
