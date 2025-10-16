Генштаб подтвердил поражение одного из старейших российских НПЗ

В ночь на 16 октября Силы обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу

Саратовский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из старейших в России.

Объект оккупантов попал под атаку в ночь на 16 октября. Поражение осуществили Силы специальных операций ВСУ.

Ночью россияне жаловались на взрывы и пожар в Саратове. Местные предполагали, что взрывалось именно в районе нефтезавода.

Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

Предприятие входит в структуру нефтяной компании Роснефть и задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил государства-агрессора.

Военные напомнили, что ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября.