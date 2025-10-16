Генштаб підтвердив ураження одного з найстаріших російських НПЗ

У ніч проти 16 жовтня Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу

Саратовський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який є одним із найстаріших в Росії.

Об’єкт окупантів потрапив під атаку у ніч проти 16 жовтня. Ураження здійснили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Вночі росіяни скаржилися на вибухи й пожежу в Саратові. Місцеві припускали, що вибухало саме в районі нафтозаводу.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг перероблення нафти становив 4,8 млн тонн.

Підприємство входить до структури нафтової компанії Роснєфть й залучене в забезпеченні потреб Збройних сил держави-агресорки.

Військові нагадали, що ССО уразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня.