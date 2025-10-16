Генштаб підтвердив ураження одного з найстаріших російських НПЗ
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який є одним із найстаріших в Росії.
Об’єкт окупантів потрапив під атаку у ніч проти 16 жовтня. Ураження здійснили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Вночі росіяни скаржилися на вибухи й пожежу в Саратові. Місцеві припускали, що вибухало саме в районі нафтозаводу.
Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг перероблення нафти становив 4,8 млн тонн.
Підприємство входить до структури нафтової компанії Роснєфть й залучене в забезпеченні потреб Збройних сил держави-агресорки.
Військові нагадали, що ССО уразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня.
- Україна регулярно завдає ударів по нафтовій інфраструктурі окупантів. Зокрема, у ніч проти 13 жовтня було уражено нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії.
- 15 жовтня вибухи лунали в районі нафтопереробного заводу в Уфі.
