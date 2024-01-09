Индонезия будет работать с союзниками над кодексом Южнокитайского моря: зона спора с КНР

Ретно Марсуди (Фото: EPA)

8 января министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ее страна готова сотрудничать с другими странами Юго-Восточной Азии для завершения работы над кодексом поведения в Южнокитайском море на фоне споров между ее соседями и Китаем. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с филиппинским коллегой Энрике Манало в Маниле, ее слова цитирует агентство Reuters.

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По ее словам, Индонезия готова работать вместе со всеми странами – членами ASEAN, включая Филиппины, чтобы как можно быстрее завершить работу над кодексом поведения.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Китай многие годы пытаются создать основу для переговоров о кодексе поведения – план, разработанный еще в 2002 году. Однако прогресс был медленным, несмотря на обязательства всех сторон продвигать и ускорять этот процесс.

Китай заявляет о своих претензиях на картах, используя "линию с девятью пунктирами", простирающуюся на 1500 км к югу от его материка, врезаясь в исключительные экономические зоны Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама. В 2016 году международный арбитражный трибунал признал недействительными большинство претензий Китая, но Пекин отверг это решение.

Линия с девятью пунктирами (Фото: ООН)

СПРАВКА Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана пятью государствами: Бруней, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины. В 1992 году была подписана Сингапурская декларация, направленная на углубление экономического и политического сотрудничества и интеграции в регионе, а также увеличение числа членов. В организацию дополнительно вступили Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Сингапур. Наблюдателями в организации являются Мьянма и Папуа – Новая Гвинея. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана пятью государствами: Бруней, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины. В 1992 году была подписана Сингапурская декларация, направленная на углубление экономического и политического сотрудничества и интеграции в регионе, а также увеличение числа членов. В организацию дополнительно вступили Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Сингапур. Наблюдателями в организации являются Мьянма и Папуа – Новая Гвинея.

В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где было запланировано проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.

14 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли заявил, что стремление Китая к гегемонии в Азии может привести к нестабильности региона.

В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, подошедшая к берегам США.

20 ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у Филиппин и КНР есть территориальный спор, усугубляется.

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