Індонезія працюватиме з союзниками над кодексом Південнокитайського моря — у зоні суперечки з КНР

Ретно Марсуді (Фото: EPA)

8 січня міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявила, що її країна готова співпрацювати з іншими країнами Південно-Східної Азії для завершення роботи над кодексом поведінки в Південнокитайському морі на тлі суперечок між її сусідами та Китаєм. Про це вона сказала на спільній пресконференції з філіппінським колегою Енріке Манало в Манілі, її слова цитує агентство Reuters.

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За її словами, Індонезія готова працювати разом з усіма країнами – членами ASEAN, включно з Філіппінами, щоб якнайшвидше завершити роботу над кодексом поведінки.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN) і Китай багато років намагаються створити основу для переговорів про кодекс поведінки – план, який був розроблений ще у 2002 році. Однак прогрес був повільним, попри зобов'язання всіх сторін просувати та прискорювати цей процес.

Китай заявляє про свої претензії на картах, використовуючи "лінію з дев'ятьма пунктирами", яка простягається на 1500 км на південь від його материка, врізаючись у виключні економічні зони Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін і В'єтнаму. У 2016 році міжнародний арбітражний трибунал визнав недійсними більшість претензій Китаю, але Пекін відкинув це рішення.

Лінія з дев'ятьма пунктирами (Фото: ООН)

ДОВІДКА Асоціація держав Південно-Східної Азії була створена п'ятьма державами: Бруней, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни. У 1992 році була підписана Сінгапурська декларація, спрямова­на на поглиблення економічного і політичного співробітництва та інтеграції в регіоні, а також збільшення числа членів. До організа­ції додатково вступили В'єтнам, Камбоджа, Лаос, Сінгапур. Спо­стерігачами в організації є М'янма і Папуа — Нова Гвінея. Асоціація держав Південно-Східної Азії була створена п'ятьма державами: Бруней, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни. У 1992 році була підписана Сінгапурська декларація, спрямова­на на поглиблення економічного і політичного співробітництва та інтеграції в регіоні, а також збільшення числа членів. До організа­ції додатково вступили В'єтнам, Камбоджа, Лаос, Сінгапур. Спо­стерігачами в організації є М'янма і Папуа — Нова Гвінея.

У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де було заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими й військово-повітряними силами Росії.

14 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі заявив, що прагнення Китаю до гегемонії в Азії може призвести до нестабільності регіону.

На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша флотилія, яка підійшла до берегів США.

20 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація в тій зоні Південнокитайського моря, де у Філіппін і КНР є територіальна суперечка, погіршується.

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