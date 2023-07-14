Посилення впливу Китаю в Азії може призвести до нестабільності – Міллі

Прагнення Китаю до гегемонії в Азії може призвести до нестабільності регіону. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Голос Америки.

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Міллі заявив, що Китай вкладає "величезні кошти" у свою армію і прагне "регіональної гегемонії у всій Азії, можливо, у найближчі 10-15 років".

Це "може бути дуже небезпечним і призвести до нестабільності", – сказав генерал.

У зв'язку з цим Міллі підтримав рішення Японії подвоїти витрати на оборону за наступні п'ять років, оскільки це дозволить знизити загрози з боку Китаю та Північній Кореї.

Міллі вважає, що сильна у військовому відношенні Японія в тісному союзі зі США та іншими союзниками буде потужним стримувальним фактором для виникнення регіональних конфліктів.

Важливим елементом посилення оборони Японії є вдосконалення протиракетних систем, систем раннього сповіщення про ракетний удар та посилення авіації, зазначає Міллі. Це стане суттєвою підмогою для США у боротьбі з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї та з загрозою агресії Китаю проти Тайваню.

22 квітня 2023 року міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада наказав військовим бути готовими збивати балістичні ракети або супутник Північної Кореї, якщо виникне ймовірність їхнього падіння на територію країни.

15 червня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря, які впали у межах виключної економічної зони Японії.

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