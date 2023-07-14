Посилення впливу Китаю в Азії може призвести до нестабільності – Міллі
Прагнення Китаю до гегемонії в Азії може призвести до нестабільності регіону. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Голос Америки.
Міллі заявив, що Китай вкладає "величезні кошти" у свою армію і прагне "регіональної гегемонії у всій Азії, можливо, у найближчі 10-15 років".
Це "може бути дуже небезпечним і призвести до нестабільності", – сказав генерал.
У зв'язку з цим Міллі підтримав рішення Японії подвоїти витрати на оборону за наступні п'ять років, оскільки це дозволить знизити загрози з боку Китаю та Північній Кореї.
Міллі вважає, що сильна у військовому відношенні Японія в тісному союзі зі США та іншими союзниками буде потужним стримувальним фактором для виникнення регіональних конфліктів.
Важливим елементом посилення оборони Японії є вдосконалення протиракетних систем, систем раннього сповіщення про ракетний удар та посилення авіації, зазначає Міллі. Це стане суттєвою підмогою для США у боротьбі з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї та з загрозою агресії Китаю проти Тайваню.
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