Усиление влияния Китая в Азии может привести к нестабильности – Милли

Стремление Китая к гегемонии в Азии может привести регион к нестабильности. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Голос Америки.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Милли заявил, что Китай вкладывает "огромные средства" в свою армию и стремится к "региональной гегемонии во всей Азии, возможно, в ближайшие 10-15 лет".

Это "может оказаться очень опасным и привести к нестабильности", – сказал генерал.

В связи с этим Милли поддержал решение Японии удвоить расходы на оборону за следующие пять лет, поскольку это позволит снизить угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Милли считает, что сильная в военном отношении Япония в тесном союзе с США и другими союзниками будет мощным сдерживающим фактором для возникновения региональных венных конфликтов.

Важным элементом усиления обороны Японии является совершенствование противоракетных систем, систем раннего оповещения о ракетном ударе и усиление авиации, отмечает Милли. Это станет существенной подмогой для США в борьбе с ядерной и ракетной программами Северной Кореи и с усиливающейся угрозой агрессии Китая против Тайваня.

22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны.

15 июня Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, которые упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.