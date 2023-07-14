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Усиление влияния Китая в Азии может привести к нестабильности – Милли

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 23:31
Усиление влияния Китая в Азии может привести к нестабильности – Милли - Фото
Марк Милли (фото – EPA)

Стремление Китая к гегемонии в Азии может привести регион к нестабильности. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Голос Америки

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Милли заявил, что Китай вкладывает "огромные средства" в свою армию и стремится к "региональной гегемонии во всей Азии, возможно, в ближайшие 10-15 лет".

Это "может оказаться очень опасным и привести к нестабильности", – сказал генерал.

В связи с этим Милли поддержал решение Японии удвоить расходы на оборону за следующие пять лет, поскольку это позволит снизить угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Милли считает, что сильная в военном отношении Япония в тесном союзе с США и другими союзниками будет мощным сдерживающим фактором для возникновения региональных венных конфликтов.

Важным элементом усиления обороны Японии является совершенствование противоракетных систем, систем раннего оповещения о ракетном ударе и усиление авиации, отмечает Милли. Это станет существенной подмогой для США в борьбе с ядерной и ракетной программами Северной Кореи и с усиливающейся угрозой агрессии Китая против Тайваня.

  • 22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны. 
  • 15 июня Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, которые упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Сергей Бережной
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Китайяпониясеверная кореяАзияМарк Милли
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