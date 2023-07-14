Усиление влияния Китая в Азии может привести к нестабильности – Милли
Стремление Китая к гегемонии в Азии может привести регион к нестабильности. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Голос Америки.
Милли заявил, что Китай вкладывает "огромные средства" в свою армию и стремится к "региональной гегемонии во всей Азии, возможно, в ближайшие 10-15 лет".
Это "может оказаться очень опасным и привести к нестабильности", – сказал генерал.
В связи с этим Милли поддержал решение Японии удвоить расходы на оборону за следующие пять лет, поскольку это позволит снизить угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.
Милли считает, что сильная в военном отношении Япония в тесном союзе с США и другими союзниками будет мощным сдерживающим фактором для возникновения региональных венных конфликтов.
Важным элементом усиления обороны Японии является совершенствование противоракетных систем, систем раннего оповещения о ракетном ударе и усиление авиации, отмечает Милли. Это станет существенной подмогой для США в борьбе с ядерной и ракетной программами Северной Кореи и с усиливающейся угрозой агрессии Китая против Тайваня.
- 22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны.
- 15 июня Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, которые упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Комментарии