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Информация о розыске Кузьмина исчезла с сайта МВД

Информация о розыске Кузьмина исчезла с сайта МВД - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот с видео)
05.09.2019, 19:39

Информация о розыске экс-замгенпрокурора исчезла с сайта МВД после того, как журналисты сообщили в полицию, что он находится в Раде

Карточка с данными о розыске бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина, который стал депутатом девятого созыва Верховной Рады, удалена с сайта МВД. Об этом сообщил проект Bihus.Info.

Журналисты рассказали, что встретили Кузьмина 29 августа на первом заседании парламента. В тот же день они проверили базу розыска МВД - карточка Кузьмина была там. Журналисты позвонили в полицию и сообщили, что он находится в сессионном зале Рады.

Как на сообщение отреагировали в полиции, в Bihus.Info не уточнили.

По их информации, 3 сентября данные Кузьмина еще были в базе розыска. Однако сегодня, 5 сентября, их уже нет на сайте МВД.

Корреспондент LIGA.net пытался уточнить в Нацполиции и ГПУ, действительно ли Кузьмин снят с розыска, однако связаться с пресс-секретарями ведомств не удалось.

В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации Кузьминым незаконного задержания в 2010 году экс-главы МВД Юрия Луценко. МВД направило письмо Интерполу с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, но Интерпол счел, что дело "имеет политический характер" и отказал.

На последних парламентских выборах Кузьмин баллотировался в депутаты по списку Оппозиционной платформы – За життя. После обращения ГПУ о том, что экс-чиновник в течение последних пяти лет скрывался на временно оккупированной территории Крыма, а также в России, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина. Однако Верховный суд восстановил его кандидатом в депутаты.

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верховная рада Ренат Кузьмин мвд розыск
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