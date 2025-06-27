Институт национальной памяти возглавил историк Александр Алферов

Правительство назначило историка Александра Алферова главой Института национальной памяти, сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Украинский ученый, Алферов с 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук.

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Он является автором, соавтором и редактором 15 книг и более чем 100 научных статей.

После полномасштабного вторжения РФ Алферов стал офицером полка Сил специальных операций "Азов-Киев", который впоследствии был переформатирован в Третью отдельную штурмовую бригаду. Историк возглавлял группу гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.

В то же время ученый возглавлял экспертную группу по деруссификации в Киеве.

В настоящее время Алферов имеет звание майора запаса: в мае 2025 года ученый уволился со службы как многодетный отец. В конце июня в его семье родился пятый ребенок.

Популярность Алферов приобрел благодаря образовательным видео на YouTube.

На канале LIGA.net вышло три видео с ученым: в 2024 году с ним записали два отдельных подкаста (первый можно посмотреть по этой ссылке, второй – ниже), а в 2025 году ученый принял участие в ток-шоу вместе с историком Владленом Мараевым и писателем Виталием Капрановым.

Предыдущего директора Института национальной памяти Антона Дробовича правительство уволило в декабре 2024 года, поскольку истек его пятилетний срок полномочий. До назначения Алферова и.о. главы Института была Юлия Гнатюк, первый заместитель руководителя этого учреждения.

Среди прочего вопросы исторической памяти играют важную роль в отношениях Украины с Польшей.

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