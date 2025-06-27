Институт национальной памяти возглавил историк Александр Алферов
Правительство назначило историка Александра Алферова главой Института национальной памяти, сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Украинский ученый, Алферов с 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук.
Он является автором, соавтором и редактором 15 книг и более чем 100 научных статей.
После полномасштабного вторжения РФ Алферов стал офицером полка Сил специальных операций "Азов-Киев", который впоследствии был переформатирован в Третью отдельную штурмовую бригаду. Историк возглавлял группу гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.
В то же время ученый возглавлял экспертную группу по деруссификации в Киеве.
В настоящее время Алферов имеет звание майора запаса: в мае 2025 года ученый уволился со службы как многодетный отец. В конце июня в его семье родился пятый ребенок.
Популярность Алферов приобрел благодаря образовательным видео на YouTube.
На канале LIGA.net вышло три видео с ученым: в 2024 году с ним записали два отдельных подкаста (первый можно посмотреть по этой ссылке, второй – ниже), а в 2025 году ученый принял участие в ток-шоу вместе с историком Владленом Мараевым и писателем Виталием Капрановым.
- Предыдущего директора Института национальной памяти Антона Дробовича правительство уволило в декабре 2024 года, поскольку истек его пятилетний срок полномочий. До назначения Алферова и.о. главы Института была Юлия Гнатюк, первый заместитель руководителя этого учреждения.
- Среди прочего вопросы исторической памяти играют важную роль в отношениях Украины с Польшей.