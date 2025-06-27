Інститут національної пам'яті очолив історик Олександр Алфьоров
Уряд призначив історика Олександра Алфьорова главою Інституту національної пам'яті, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Український науковець, Алфьоров з 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук.
Вчений є автором, співавтором та упорядником 15 книг і більш ніж 100 наукових статей.
Після повномасштабного вторгнення РФ Алфьоров став офіцером полку Сил спецоперацій "Азов-Київ", який згодом було переформатовано на Третю окрему штурмову бригаду. Історик очолював групу гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.
Водночас із цим науковець був главою експертної групи з дерусифікації в Києві.
Зараз Алфьоров має звання майора запасу: у травні 2025-го вчений звільнився зі служби як багатодітний батько. Наприкінці червня в його родині народилась п'ята дитина.
Популярність Алфьоров здобув завдяки освітнім відео на Youtube.
На каналі LIGA.net виходило три відео з науковцем: у 2024-му з ним записали два окремих подкасти (перший можна подивитися за цим посиланням, другий – нижче), а у 2025-му вчений взяв участь у ток-шоу разом з істориком Владленом Мараєвим та письменником Віталієм Капрановим.
- Попереднього директора Інституту нацпам'яті Антона Дробовича уряд звільнив у грудні 2024 року, оскільки завершився його п'ятирічний термін на посаді. До призначення Алфьорова в.о. глави Інституту була Юлія Гнатюк, перша заступниця керівника цієї установи.
- Серед іншого, питання історичної пам'яті відіграють важливу роль у взаєминах України з Польщею.