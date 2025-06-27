Інститут національної пам'яті очолив історик Олександр Алфьоров

Вчений керував освітньою роботою у Третій штурмовій та має звання майору запасу

Олександр Алфьоров (Скриншот з відео LIGA.net)

Уряд призначив історика Олександра Алфьорова главою Інституту національної пам'яті, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Український науковець, Алфьоров з 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук.

Вчений є автором, співавтором та упорядником 15 книг і більш ніж 100 наукових статей.

Після повномасштабного вторгнення РФ Алфьоров став офіцером полку Сил спецоперацій "Азов-Київ", який згодом було переформатовано на Третю окрему штурмову бригаду. Історик очолював групу гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

Водночас із цим науковець був главою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Зараз Алфьоров має звання майора запасу: у травні 2025-го вчений звільнився зі служби як багатодітний батько. Наприкінці червня в його родині народилась п'ята дитина.

Популярність Алфьоров здобув завдяки освітнім відео на Youtube.

На каналі LIGA.net виходило три відео з науковцем: у 2024-му з ним записали два окремих подкасти (перший можна подивитися за цим посиланням, другий – нижче), а у 2025-му вчений взяв участь у ток-шоу разом з істориком Владленом Мараєвим та письменником Віталієм Капрановим.