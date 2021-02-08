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Интрига. Кулеба хочет привезти "сюрприз из-за границы" на День независимости

08.02.2021, 11:42
Интрига. Кулеба хочет привезти
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

В Украину могут привезти сюрприз из-за границы на День независимости. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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У главы МИД спросили, что особенного готовит МИД на День независимости.

"Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим Кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисья. Кое-что, что есть за рубежом", – сказал Кулеба.

Министр не стал уточнять, что именно за сюрприз готовит его ведомство, лишь сказав: "Мы же МИД, поэтому мы должны привезти что-то из-за границы".

Также президент Владимир Зеленский анонсировал сегодня "беспрецедентный" День независимости, выступая на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Марк Сировой
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дмитрий кулеба день независимости сюрприз
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