Иран отвергает причастность к атаке на военных США. Белый дом: Все знаем, не заблуждайтесь
Джон Кирби (Фото: EPA/Ting Shen)

Иран опровергает причастность к атаке на американских военных в Иордании 29 января, в результате которой погибли три человека, а десятки были ранены. США заявили, что Тегеран вводит мир в заблуждение. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. 

По его словам, террористические группы, которые атаковали армию США, поддерживаются Ираном. 

"Не заблуждайтесь по этому поводу. Мы знаем это. В прошлом мы принимали меры, чтобы привлечь их к ответственности, и за последние три года мы предприняли действия, чтобы привлечь Иран к ответственности за ряд дестабилизирующих действий", — сказал Кирби. 

Он отметил, что США не хотят войны с Ираном и не стремятся к эскалации. 

"Это нападение на выходных носило эскалационный характер. Не заблуждайтесь по этому поводу. И это требует ответа. Не заблуждайтесь по этому поводу. Я не буду опережать принятие решений президента", — заявил чиновник.

  • Ранее стало известно, что террористы, которых поддерживает Иран, атаковали беспилотниками американских военных в Иордании на границе с Сирией. В результате налета на базу есть трое погибших и несколько десятков раненых.
  • Издание Bloomberg со ссылкой на "человека, знакомого с позицией США" пишет, что американская армия может нанести удар по Ирану после атаки террористов на военную базу в Иордании, но без признания своей причастности. 
  • 13 января американские войска нанесли повторные удары по радиолокационной станции йеменских хуситов: смотрите видео.

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