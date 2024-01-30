Иран отвергает причастность к атаке на военных США. Белый дом: Все знаем, не заблуждайтесь

Кирби заявил, что США не стремятся к войне с Ираном и не хотят эскалации на Ближнем Востоке

Джон Кирби (Фото: EPA/Ting Shen)

Иран опровергает причастность к атаке на американских военных в Иордании 29 января, в результате которой погибли три человека, а десятки были ранены. США заявили, что Тегеран вводит мир в заблуждение. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, террористические группы, которые атаковали армию США, поддерживаются Ираном.

"Не заблуждайтесь по этому поводу. Мы знаем это. В прошлом мы принимали меры, чтобы привлечь их к ответственности, и за последние три года мы предприняли действия, чтобы привлечь Иран к ответственности за ряд дестабилизирующих действий", — сказал Кирби.

Он отметил, что США не хотят войны с Ираном и не стремятся к эскалации.

"Это нападение на выходных носило эскалационный характер. Не заблуждайтесь по этому поводу. И это требует ответа. Не заблуждайтесь по этому поводу. Я не буду опережать принятие решений президента", — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что террористы, которых поддерживает Иран, атаковали беспилотниками американских военных в Иордании на границе с Сирией. В результате налета на базу есть трое погибших и несколько десятков раненых.

Издание Bloomberg со ссылкой на "человека, знакомого с позицией США" пишет, что американская армия может нанести удар по Ирану после атаки террористов на военную базу в Иордании, но без признания своей причастности.

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