Bloomberg пишет, что Байден может приказать атаковать Иран, но не признавая причастности

Издание пишет, что одна из возможностей — удар по Ирану, но без признания причастности США к этому

Джо Байден (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Издание Bloomberg со ссылкой на "человека, знакомого с позицией США" пишет, что американская армия может нанести удар по Ирану после атаки террористов на военную базу в Иордании и гибели трех военных.

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По словам собеседника, атака террористов, которых поддерживает Иран, "вызовет более решительную реакцию, чем то, что США предприняли до сих пор".

Отмечается, что одна из возможностей — это тайные действия, при которых США ударят по Ирану, не заявляя о своей причастности, нопосылая четкий сигнал".

Также администрация Джо Байдена может атаковать иранских чиновников, как это было с ликвидацией генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.

Иран же заявил, что не имеет никакого отношения к атаке.

"Это нападение ставит Байдена перед решением, которое будет одним из самых важных за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести к прямой конфронтации США с руководством Тегерана, которое уже осмелело в регионе после нападения ХАМАС, начав атаки в Ираке и Пакистане", — сказано в материале.

Ранее стало известно, что террористы, которых поддерживает Иран, атаковали беспилотниками американских военных в Иордании на границе с Сирией. В результате налета на базу есть трое погибших и несколько десятков раненых.

Совбез ООН 10 января одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда, и прямо осудил их поставщика оружия — Иран. В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

13 января американские войска нанесли повторные удары по радиолокационной станции йеменских хуситов: смотрите видео.

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