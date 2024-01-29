Bloomberg пише, що Байден може наказати атакувати Іран, але не визнаючи причетності США

Видання пише, що одна з можливостей – удар по Ірану, але без визнання причетності США до цього

Джо Байден (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Видання Bloomberg з посиланням на "людину, знайому з позицією США" пише, що американська армія може завдати удару по Ірану після атаки терористів на військову базу в Йорданії та загибелі трьох військових.

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За словами співрозмовника, атака терористів, яких підтримує Іран, "викличе більш рішучу реакцію, ніж те, що США зробили досі".

Зазначається, що одна з можливостей – це таємні дії, за яких США вдарять по Ірану, не заявляючи про свою причетність, але "посилаючи чіткий сигнал ".

Також адміністрація Джо Байдена може атакувати іранських чиновників, як це було з ліквідацією генерала Касема Сулеймані у Багдаді у 2020 році.

Іран заявив, що не має жодного відношення до атаки.

"Цей напад ставить Байдена перед рішенням, яке буде одним із найважливіших за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та утримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерана, яке вже стало сміливішим у регіоні після нападу ХАМАС, розпочавши атаки в Іраку та Пакистані", – сказано в матеріалі.

Раніше стало відомо, що терористи, яких підтримує Іран, атакували безпілотниками американських військових у Йорданії на кордоні із Сирією. Внаслідок нальоту на базу є троє загиблих та кілька десятків поранених.

Рада безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на суди, і прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран. У ніч на 12 січня за вказівкою американського президента США разом із Великою Британією та за підтримки низки країн завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

13 січня американські війська завдали повторних ударів по станції радіолокацій єменських хуситів: дивіться відео.

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