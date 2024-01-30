Іран відкидає причетність до атаки на військових США. Білий дім: Все знаємо, не помиляйтесь
Іран спростовує причетність до атаки на американських військових у Йорданії 29 січня, внаслідок якої загинули троє людей, а десятки були поранені. США заявили, що Тегеран вводить світ в оману. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, терористичні групи, які атакували армію США, підтримуються Іраном.
"Не помиляйтеся з цього приводу. Ми знаємо це. У минулому ми вживали заходів, щоб притягнути їх до відповідальності, і за останні три роки ми зробили дії, щоб притягнути Іран до відповідальності за низку дій, що дестабілізують", — сказав Кірбі.
Він зазначив, що США не хочуть війни з Іраном і не прагнуть ескалації.
"Цей напад на вихідних мав ескалаційного характеру. Не помиляйтеся з цього приводу. І це вимагає відповіді. Не помиляйтеся з цього приводу. Я не випереджатиму прийняття рішень президента", — заявив чиновник.
- Раніше стало відомо, що терористи, яких підтримує Іран, атакували безпілотниками американських військових у Йорданії на кордоні із Сирією. Внаслідок нальоту на базу є троє загиблих та кілька десятків поранених.
- Видання Bloomberg з посиланням на "людину, знайому з позицією США", пише, що американська армія може завдати удару по Ірану після атаки терористів на військову базу в Йорданії, але без визнання своєї причетності.
- 13 січня американські війська завдали повторних ударів по станції радіолокацій єменських хуситів: дивіться відео.
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