Иран прекратил поставки "шахедов" России. Разведка раскрыла, какая помощь продолжается
Иран оказал России техническую помощь в производстве "шахедов", но поставки самих дронов в настоящее время прекращены. Об этом сообщило Главное управление разведки в ответ на запрос LIGA.net.
Разведке известно, что Иран помог России организовать серийное производство различных элементов дронов Shahed-136. В частности, привлек соответствующих технических специалистов.
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Однако после запуска в городе Елабуга республики Татарстан завода по производству ударных беспилотников "Герань-2" поставки иранских дронов были прекращены.
В настоящее время Тегеран продолжает поставлять в Россию отдельные элементы авионики и комплектующие для беспилотников.
Справка. Этот завод в Елабуге был построен весной 2023 года на территории особой экономической зоны "Алабуга". Согласно июльскому расследованию грузинского YouTube-канала РЗВРТ, там уже наладили производство "шахедов". В июне 2025 года DW выяснило, что к производству дронов в РФ привлекают африканских женщин.
- В апреле Силы обороны нанесли дронами удар по заводу в Елабуге на расстоянии свыше 1000 км от государственной границы Украины. На нем производилось около 300 БпЛА в день.
- Атаки повторились 10 июня и 15 июня. В Генштабе отметили, что во время последней атаки средства поражения достигли района цели, однако результаты уточняются.
- В комментарии LIGA.net военный обозреватель Игаль Левин заявил, что на фоне войны Израиля с Ираном поставки в Россию могут сократиться. Речь идет как о ракетах, так и о дронах с запчастями.