Иран прекратил поставки "шахедов" России. Разведка раскрыла, какая помощь продолжается

Иран привлек специалистов для налаживания производства ударных дронов в РФ

Дрон "шахед" (иллюстративное фото: Depositphotos)

Иран оказал России техническую помощь в производстве "шахедов", но поставки самих дронов в настоящее время прекращены. Об этом сообщило Главное управление разведки в ответ на запрос LIGA.net.

Разведке известно, что Иран помог России организовать серийное производство различных элементов дронов Shahed-136. В частности, привлек соответствующих технических специалистов.