Иран применил против Израиля кассетную баллистику – фото

Один из суббоеприпасов попал в дом, нанеся определенный ущерб, эквивалентный взрыву маленькой ракеты

Запуск иранской ракеты (Иллюстративное фото: государственные ресурсы Тегерана)

Иран запустил минимум одну баллистическую ракету с кассетной боевой частью во время атаки по центральной части Израиля. Об этом сообщили в Командовании тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает The Times of Israel.

По данным военных, боеголовка такой иранской ракеты раскалывается во время падения на высоте около семи километров, хаотично разбрасывая по земле 20 меньших боеприпасов в радиусе ~8 км.

Один из этих боеприпасов попал в дом в городе Азор, нанеся определенный ущерб, эквивалентный взрыву маленькой ракеты, отметили в ЦАХАЛ.

Армия отмечает, что такие ракеты представляют угрозу для гораздо большей территории, чем другие боеголовки иранской баллистики, однако взрыв от каждой из кассетных бомб намного меньше.

Военные предостерегают израильтян не приближаться к остаткам ракет, которые они могут найти на земле, поскольку те опасны и могут взорваться, а также призывает немедленно сообщать властям о таких находках.

Фото: ЦАХАЛ

Утром 19 июня Иран выпустил около 30 баллистических ракет по Израилю. Попадания зафиксированы в центре и на юге страны. В частности, пострадала третья по величине израильская больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

Во время полномасштабной войны россияне применяли баллистические ракеты "Искандер" с кассетной боевой частью против гражданских украинцев: в частности, во время атаки по Сумам и Кривому Рогу весной 2025 года.