Іран застосував проти Ізраїлю касетну балістику – фото

Запуск іранської ракети (Ілюстративне фото: державні ресурси Тегерана)

Іран запустив щонайменше одну балістичну ракету з касетною бойовою частиною під час атаки по центральній частині Ізраїлю. Про це повідомили у Командуванні тилу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає видання The Times of Israel.

За даними військових, боєголовка такої іранської ракети розколюється під час падіння на висоті близько семи кілометрів, хаотично розкидуючи по землі 20 менших боєприпасів у радіусі ~8 км.

Один із цих боєприпасів влучив у будинок у місті Азор, завдавши певної шкоди, еквівалентної вибуху маленької ракети, зазначили в ЦАХАЛ.

Армія зазначає, що такі ракети становлять загрозу для набагато більшої території, ніж інші боєголовки іранської балістики, проте вибух від кожної з касетних бомб є набагато меншим.

Військові застерігають ізраїльтян не наближатися до залишків ракет, котрі вони можуть знайти на землі, оскільки ті є небезпечними і можуть вибухнути, а також закликає негайно повідомляти владу про такі знахідки.

Фото: ЦАХАЛ

Вранці 19 червня Іран випустив близько 30 балістичних ракет по Ізраїлю. Влучення зафіксовані у центрі та на півдні країни. Зокрема, постраждала третя за величиною ізраїльська лікарня "Сорока" у Беер-Шеві.

Під час повномасштабної війни росіяни застосовували балістичні ракети "Іскандер" із касетною бойовою частиною проти цивільних українців: зокрема, під час атаки по Сумах та Кривому рогу навесні 2025 року.