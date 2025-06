Іран поцілив ракетою у лікарню міста Беер-Шева в Ізраїлі – відео

Вранці 19 червня Іран випустив близько 30 балістичних ракет по Ізраїлю. Влучення зафіксовані у центрі та на півдні країни. Зокрема, постраждала лікарня "Сорока" у Беер-Шеві. Попередньо, жертв немає, травми різного ступеня важкості отримали понад 60 людей.

За оцінками Армії оборони Ізраїлю, Іран випустив близько 30 балістичних ракет по Ізраїлю під час ранкового нападу.

Ракети вразили лікарню "Сорока" в Беер-Шеві на півдні Ізраїлю, а також забудову у Холоні і Рамат-Ган у центральному Ізраїлі.

За даними рятувальної служби Magen David Adom, внаслідок ракетних ударів по Ізраїлю постраждали щонайменше 65 людей, більшість – у центрі країни.

Три людини отримали серйозні поранення, двоє – середньої тяжкості. Ще 42 особи мають неважкі осколкові або вибухові поранення, а 18 людей постраждали дорогою до укриття.

Медичний центр "Сорока" в Беер-Шеві повідомив, що ракетний удар пошкодив медичний комплекс в кількох локаціях, зокрема значно понівечив старий хірургічний корпус, передає The Times of Israel.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти на чергову іранську атаку по цивільному населенню.

"За цивільне населення у центрі країни ми стягнемо повну ціну з тиранів у Тегерані", – написав він.

